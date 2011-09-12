Черниговщина: государству возвращен детский санаторий

В Черниговской области по искам прокуратуры в собственность государства возвращено имущество детского санатория имени Щорса и гостиницы "Брянск", которое было незаконно отчуждено Федерацией профессиональных союзов Украины.

Как сегодня сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Хозяйственным судом Черниговской области 7 сентября 2011 года признан обоснованным и удовлетворен в полном объеме иск заместителя прокурора Черниговской области о признании за государством права собственности на имущество Государственного предприятия "Детский санаторий им. Щорса" и обязательства возвратить его из чужого незаконного владения. Указанный объект санаторно-курортного назначения, который находился только в ведении Федерации профсоюзов Украины, незаконно, без согласования с Фондом государственного имущества Украины, был зарегистрирован как собственность ЗАО лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины "Укрпрофоздравница".

По иску заместителя прокурора Черниговской области 8 сентября 2011 года Хозяйственным судом Черниговской области за государством признано право собственности на имущество гостиницы "Брянск" балансовой стоимостью свыше 3 млн. грн., обязательство возвратить его из чужого незаконного владения. Указанное имущество, вопреки требованиям Закона Украины "О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения", постановлений Верховной Рады Украины "Об имущественных комплексах и финансовых ресурсах общественных организаций бывшего СССР, расположенных на территории Украины" и "Об имуществе общесоюзных общественных организаций бывшего Союза ССР", с нарушением права на него государства, неправомерно было зарегистрировано за частным акционерным обществом "Укрпрофтур".