В Комсомольске 23-летняя девушка утонула в автомобиле

В Комсомольске Полтавской области 23-летняя девушка утонула в автомобиле, который скатился в Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил помощник начальника Комсомольского райотдела милиции Андрей АЛЕКСЕНКО.

По его словам, пара молодых людей приехала к старому порту около 3 часов ночи на автомобиле Daewoo Leganza. Они остановились примерно в 10 метрах от воды.

По словам водителя, он заглушил мотор и отошел от машины на несколько метров. В этот момент машина тронулась с места и покатилась с небольшого спуска в воду. Парень бросился догонять автомобиль с девушкой, но не смог остановить его. Авто быстро погружалось в воду. Молодой человек стал звать на помощь. На его крики подъехал человек на моторной лодке. Они попытались освободить девушку вместе, но ничего не получилось. После тщетных попыток, парень позвонил в милицию.

Известно, что на момент трагедии водитель был трезв. Милиционеры проводят проверку всех обстоятельств происшествия.