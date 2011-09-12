Одесса: суд вернул государству санаторий имени Пирогова

В Одесской области суд по иску прокуратуры вернул государству незаконно отчужденные здания госпредприятия «Клинический санаторий им. Пирогова».

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, решением Хозяйственного суда Одесской области 5 сентября 2011 года удовлетворен иск прокуратуры Суворовского района Одессы в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

Суд признал недействительным договор купли-продажи части зданий ГП «Клинический санаторий им. Пирогова» площадью более 34 тыс. кв. м, которым имущество незаконно отчуждено в интересах частного предприятия. Также суд признал за государством право собственности на эти здания и обязал ЧП передать их санаторию.