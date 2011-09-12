В Жмеринке автомобиль задавил на тротуаре двух пешеходов

В городе Жмеринка Винницкой области 39-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Grandis», местный житель, не справился с управлением и выехал на тротуар, где насмерть сбил двух пешеходов.

Об этом сообщили УНИАН в центре связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Пострадавшими оказались 43-летний мужчина и его 17-летняя дочь, которые от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

По предварительному заключению водитель иномарки руководил транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами», наказание по которой составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.

В отношении злоумышленника применена мера пресечения – содержание под стражей. Ведется следствие.

В целом за восемь месяцев текущего года в Винницкой области произошли 303 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 54 человека, а 337 получили травмы разной степени тяжести. По вине пьяных водителей на территории области произошло 57 автопроисшествий. В 17 из них 6 человек погибли, а 22 - травмированы.