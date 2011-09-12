В Тернополе началось первенство города по оздоровительному бегу

В Тернополе началось открытое первенство города по оздоровительному бегу «Тернопільська Озеряна-2011».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, участники традиционно пробегут вокруг Тернопольского озера, преодолев дистанцию в 9,25 км. Забег проводится по случаю Дня физической культуры и спорта.

Участие в забеге могут принять все желающие. Организаторы соревнований, кроме победителей, которые преодолевают дистанцию быстрее всех, награждают также самого старшего и самого молодого участников забега.

Организаторами марафона выступили городское управление семьи, молодежи и спорта, тернопольский центр физического здоровья «Спорт для всех», областное отделение Национального Олимпийского комитета Украины.

Во время проведения «Тернопільської Озеряни» раз в году открывают участок территории водоканала, прилегающий к озеру, чтобы по нему могли пробежать спортсмены.