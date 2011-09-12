На Харьковщине 1-классников на 4 тыс. больше, чем выпускников

В этом году в школах Харьковской области первоклассников на 4 тысячи человек больше, чем выпускников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в эфире областного радио заместитель председателя Харьковского облсовета Людмила ДАВЫДОВА.

По ее словам, на сегодняшний день в сфере образования и воспитания для областной власти приоритетным направлением становится, в частности, возобновление работы дошкольных учебных заведений, поскольку прослеживается тенденция возвращения молодежи в перспективные населенные пункты.

«В регионе на 100 мест в детских садиках претендует 111 малышей, вскоре эта нагрузка увеличится, поскольку в перспективные населенные пункты возвращается молодежь. Именно поэтому приоритетными направлениями деятельности для областной власти являются возобновление работы дошкольных учебных заведений, укрепление материальной базы школ не только районных центров, но и поселков и сел», - сказала Л.ДАВЫДОВА.

По ее данным, сегодня в Харьковской области функционирует 955 учебных заведений. На подготовку их к учебному году и проведение текущих и капитальных ремонтов из бюджетов всех уровней были выделены 28,8 млн. грн. В этом году в области открыты 7 дошкольных учебных заведений, 7 групп на 106 детей. До конца 2011 года планируется открытие еще 30 дошкольных заведений, 46 групп на 816 детей. Дети 5-летнего возраста стопроцентно охвачены дошкольным образованием.