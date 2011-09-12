В Хмельницкой области испекли каравай весом 700 кг

В Хмельницкой области производитель пекарских изделий «Украинский кристалл» (Каменец-Подольский) испек 700-килограммовый каравай.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная презентация хлебобулочного изделия прошла сегодня в Хмельницком во время ежегодной 27-й областной сельскохозяйственной выставки «Агро-Поділля 2011».

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой ОГА Олега СТРЕЛЕЦКОГО, каравай изготовлен из зерна урожая-2011.

«Таким способом мы символично отметили достижения аграриев в нынешней жатве. Благодаря их труду Хмельницкая область за шесть месяцев этого года заняла первое место по показателям развития АПК», - отметил он.

По его словам, на выпечку изделия было израсходовано 800 яиц, 25 кг сливочного масла, 10 кг подсолнечного масла и разных необходимых компонентов.

Чиновник добавил, что нынешний каравай тяжелее на 200 килограммов прошлогоднего.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году пекари Каменец-Подольского презентовали полутонный праздничный хлеб в Хмельницком музыкально-драматическом театре имени Старицкого во время торжественных мероприятий по случаю профессионального праздника работников сельского хозяйства.