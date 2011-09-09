Тернопольщина: отец жестоко избил свою годовалую дочку

В Тернопольской области возбудили уголовное дело против отца, который жестоко избил своего годовалого ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, глава семьи, оставшись дома вдвоем с дочкой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал раздражаться из-за плача девочки. Не сумев успокоить дочку, он стал бить ее по голове.

Когда же домой вернулась жена и увидела ребенка бес сознания, она пыталась вызвать врачей. Однако муж пригрозил, что если она позвонит в больницу по поводу избиения ребенка, то он побьет ее и еще двоих их малолетних детей.

Впоследствии судмедэксперты обнаружили у ребенка закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода черепа и ушибом вещества головного мозга, что квалифицируется как тяжелые телесные повреждения.

Прокурор Кременецкого района возбудил в отношении мужчины, который проживает в одном из сел района, уголовное дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, повлекшего тяжелые последствия, и умышленного нанесения тяжелых телесных повреждений по ст. 166 и ст. 121 Уголовного кодекса Украины.