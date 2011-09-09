В Харькове отравились 29 курсантов военного вуза

В Харьковском университете Воздушных сил Украины отравились 29 курсантов.

Как сообщил УНИАН информированный источник в ВСУ, первые симптомы отравления у курсантов появились вчера около 7.00.

"Первые пострадавшие из числа будущих военных летчиков обратились в медсанчасть уже в 7.00. Все они проходят обучение на 1-м курсе 3-го факультета военного вуза. Поэтому военные медики приняли решение оперативно обследовать весь курс, а это более 400 военных", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по результатам обследования врачей 12 первокурсников госпитализированы в инфекционное отделение военно-медицинского центра Северного оперативного командования, остальные 17 - размещены в изоляторе медсанчасти ХУВС.

Вместе с тем источник отметил, что по предварительным выводам медиков 108-го санэпидотряда, которые проводили первичную проверку и взяли все необходимые анализы, причиной отравления стали грубые нарушения санитарных норм со стороны персонала столовой, которую обслуживает предприятие «Оптукрпром-ВР».