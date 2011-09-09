Возле Геническа поезд насмерть сбил 15-летнего подростка

Переходил железнодорожные пути

В Херсонской области, возле города Геническ, поезд «Евпатория-Москва» насмерть сбил 15-летнего подростка. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 8 сентября около 16.00 в Геничесом районе возле станции Новоалексеевка подросток 1996 года рождения, переходя железнодорожные пути вне оборудованного перехода, попал под пассажирский поезд Евпатория-Москва. В результате инцидента подросток погиб. Расследование обстоятельств случившегося проводит линейный отдел милиции.

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