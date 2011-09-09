На Черкасчине - нашествие гусениц американской белой бабочки

В семи районах Черкасской области наблюдается всплеск активности вредителя - американской белой бабочки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в результате обследования специалистами лесозащитного предприятия «Киевлесзащита» выявлены очаги обычного соснового пилильщика в насаждениях Прохоровского, Липлявского и Вильховского лесничества Золотоношского лесхоза на площади 2502 га и в насаждениях Чернявского лесничества Чигиринского лесхоза на площади 4970 га. Плотность заселения крон упомянутым вредителем составила от 20 до 140 колоний пилильщика, что угрожало уничтожению 50% растений.

В связи с этим с целью защиты насаждений от полного уничтожения были проведены истребительные мероприятия в очагах соснового пилильщика.

Как сообщили специалисты Государственной инспекции по карантину растений по Черкасской области, американская белая бабочка поражает почти 300 видов растений. Плоды ее не интересуют, только листья. Сама бабочка не повреждает растений, а только откладывает от 200 до 2000 яиц, из которых образуется гусеница, которая перелезает с дерева на дерево, объедая листья.

В Черкасской области бабочка в июне и в августе откладывает яйца. Осенью гусеница образует гнезда, превращаясь в куколку и зимует в коконе.

В данное время эта гусеница распространена в Тальневском, Шполянском, Чигиринском, Лисянском, Золотоношском, Чернобаевском и Драбовском районах Черкасской области. Бороться с американской белой бабочкой тяжело, потому что гнезда могут быть очень высоко.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября власть Кировограда обратилась к руководителям предприятий, организаций, учреждений и владельцев частных усадеб с просьбой помочь в борьбе с вредителем – американской белой бабочкой.