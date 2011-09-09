В Черкассах под обвалом гаража погиб мужчина

В Черкассах сегодня в результате обвала гаража погиб человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, спасатели нашли тело мужчины. Чтобы извлечь его из-под завала, пришлось использовать специальное аварийно-спасательное оборудование, домкраты и надувные подушки. Погибшим оказался 39-летний житель Драбовского района Черкасской области. Обстоятельства гибели выясняют следователи УМВД.