В Севастополе объявлено штормовое предупреждение

Севастопольское управление МЧС прогнозирует 9-10 сентября ухудшение погодных условий - грозу, дожди, шквалы 15-20 метров в секунду - и просит жителей города не выходить на плавсредствах и надувных матрасах, а также не купаться в море во время шторма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Севастополе.

«Не стойте сами и не ставьте автомобили под деревьями, проводами электропередач и рекламными конструкциями», - также советуют спасатели.