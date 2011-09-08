Крым: мужчина развращал падчериц 8-ми и 11-ти лет

В Крыму будут судить 48-летнего жителя Джанкойского района, который в течение месяца совершал развратные действия по отношению к своим падчерицам, восьми и одиннадцати лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних».

Свою вину он признал частично. Судмедэкспертиза дала заключение, что задержанный психически здоров.

Девочки учатся в интернате, приезжали домой только во время школьных каникул.

Мужчина заставлял детей смотреть порнофильмы и мультфильмы порнографического содержания, а потом выполнять всевозможные сексуальные прихоти. В случае неповиновения кричал и угрожал детям расправой. Также он запретил девочкам рассказывать кому-либо об их "играх", поэтому запуганные сестры молчали.

Девочки как-то пошли в гости к тете и рассказали об издевательствах двоюродному брату, который передал разговор взрослым.

Мать детей обратилась в милицию. Педофила задержали.