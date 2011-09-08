В Днепропетровске откроется современный радиологический центр

В Днепропетровске в 2012 году на базе городского онкологического центра по улице. Космической откроется один из самых современных радиологических центров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Строительство центра, которое из-за недостатка средств продолжалось 13 лет, возобновлено в текущем году. На строительство выделено 27,6 млн. грн. из областного бюджета и бюджета Днепропетровска. Это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, – за 13 лет было выделено 19 млн. грн. До конца 2011 г. планируется завершить строительно-монтажные работы на объекте, а лечение пациентов из всей Днепропетровской области начнется уже в конце следующего года.

Новый радиологический центр позволит проводить 52,5 тысячи сеансов облучения в течение года, что втрое больше, чем сегодня.

В центре будет установлено 4 аппарата для лучевой терапии – такого количества современной техники нет в ни одном медицинском учреждении Украины.

Персонал больницы будет проходить специальную подготовку и обучение. Кроме того, достигнута договоренность с Днепропетровским национальным университетом имени О.Гончара по поводу подготовки в вузе специалистов-радиологов. На базе радиологического центра запланировано проведение практических занятий студентов кафедры онкологии и медицинской радиологии Днепропетровской медицинской академии, а также всеукраинских и международных научно-практических конференций.