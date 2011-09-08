На шахте в Енакиево под обвалом оказались трое горняков

Вчера в 17.50 в Енакиево Донецкой области на шахте „Полтавская” ГП „Орджоникидзеуголь” на горизонте 477 м произошел обвал породы, под которым оказались трое горняков.

В шахте работали 97 горняков, которые самостоятельно поднялись на поверхность. Работа шахты приостановлена, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня судьба трех горняков остается неизвестной. Их поиски продолжаются. К поисково-спасательным работам привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.