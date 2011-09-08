Донеччина: 5-летняя девочка выжила после падения с 4 этажа

В Донецкой области в городе Белицкое 5-летняя девочка выжила, выпав с балкона 4-го этажа дома.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Добропольского горотдела милиции.

В сообщении отмечается, что после падения девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу города Доброполье.

Правоохранители пояснили, что при падении с девятиметровой высоты девочка зацепилась за дерево, что смягчило её приземление и позволило предотвратить смертельный исход. После падения она встала и пошла навстречу испуганной матери, которая минуту назад еще видела ребенка на балконе своей квартиры, рассказали в милиции.

Врачи пока не поставили окончательный диагноз девочки, но первоначально у нее диагностировали ушиб спины и тупую травму живота, под вопросом были - разрыв селезенки и травма позвоночника.

21-летняя мать девочки убеждает правоохранителей в том, что это первый случай, когда она оставила ребенка без присмотра. В этот день пятилетняя дочка помогала ей развешивать белье на балконе, и когда женщина пошла в ванную комнату за второй партией белья, девочка оставалась на балконе.