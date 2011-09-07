Львовщина: супруги-пенсионеры умерли от домашних консерв

В Львовской области от отравления консервами домашнего приготовления умерли супруги-пенсионеры, еще два человека в тяжелом состоянии госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС в Львовской области, вечером 5 сентября в инфекционное отделение Бродовской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» в тяжелом состоянии поступило три человека – супруги-пенсионеры (78-летняя женщина и 76-летний мужчина) и их 39-летняя знакомая. Все пострадавшие - жители с. Орихивчик Бродовского района - употребляли рыбные консервы домашнего приготовления.

6 сентября больным был поставлен диагноз «ботулизм», и их перевели в реанимационное отделение.

В тот же день умерла 78-летняя женщина, а сегодня умер ее муж.

39-летняя пациентка была доставлена в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной клинической больницы.

Кроме того, сегодня в Бродовскую ЦРБ в тяжелом состоянии была доставлена 18-летняя девушка, которая гостила в семье пенсионеров и вместе с ними употребляла рыбные консервы.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания отобраны для лабораторного исследования пробы рыбных консервов, изъяты остатки продукта.