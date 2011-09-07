Винниччина: мужчина принес гранату на территорию больницы
14:58, 07 сентября 2011Новости регионов
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Нашел в мусоре?
В Литинском районе Винницкой области мужчина принес гранату РГ-42 на территорию участковой больницы.
Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.
Житель с. Уладовка принес на территорию участковой больницы, которая расположена в этом же селе, неизвестный предмет, похожий на ручную гранату. Соответствующее сообщение поступило в районный отдел милиции.
Выехав на место события, правоохранители установили, что предмет действительно является ручной гранатой РГ-42. По словам гражданина, гранату РГ-42 он нашел 4 сентября 2011 года в мусоре на обочине дороги, ведущей в с. Матяшевка.
Сейчас место события охраняют работники Литинского райотдела милиции.
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