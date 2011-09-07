В Виннице в 2012 г. ликвидируют очереди в детсады

Винницкий городской голова Владимир ГРОЙСМАН заверяет, что в 2012 году в городе будут ликвидированы очереди в детские садики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГРОЙСМАН сказал во время брифинга после окончания внеочередной сессии Винницкого городского совета.

«В первом полугодии 2012 года такого понятия, как очереди в детский садик в г. Винница, существовать не будет, ведь мы потратили почти 5 лет на то, чтобы это вопрос урегулировать. В 90-е годы по различным причинам город утратил 31 детское заведение и мы должны компенсировать то, что было разрушено», - сказал городской голова.

В.ГРОЙСМАН сообщил, что завтра открывается детский садик №6 в районе масложиркомбината на 150 детей, стоимость восстановления садика составила около 15 млн. грн.

Кроме того, мэр Винницы рассказал, что совместно с губернатором Винницкой области Николаем ДЖИГОЙ, после почти трех лет переговоров, удалось решили вопрос о том, чтобы вернуть еще один садик из собственности Министерства обороны в коммунальную собственность города. «Дальше перед нами стал вопрос, чтобы найти ресурсы для его скорейшей реконструкции, и мы с Николаем Васильевичем (М.ДЖИГОЙ – УНИАН) обратились в государственный бюджет и сегодня мы имеем почти 5,7 млн. грн. на реконструкцию детского садика», - отметил В.ГРОЙСМАН. Поэтому, по его словам, чтобы не откладывать этот вопрос, была созвана внеочередная сессия горсовета, депутаты которой единогласно перераспределили средства, полученные путем субвенции из государственного бюджета через областной бюджет.

Вместе с тем В.ГРОЙСМАН еще не может однозначно сказать, хватит ли этих средств. «Трудно ответить, хватит ли этой хватит, ведь еще дополнительно будет софинансирование городского бюджета для реконструкции садика, уточнится проектно-сметная документация, но 100%, что мы этот садик закончим и он будет открыт», - заверил мэр Винницы.

Он отметил, что, кроме того, в следующем году в первом полугодии будет сдан в эксплуатацию садик, построенный СМУ-3 на 280 мест в микрорайоне Подолье на средства концерна «Подилля», который будет передан городу Винница в коммунальную собственность. «После запуска в эксплуатацию этого садика мы получим полную ликвидацию очереди в дошкольные детские заведения», - сказал мэр Винницы.

Однако он отметил, что руководству города и в дальнейшем нужно будет поддерживать эту программу, потому что растет количество детей, которые будут посещать детские садики. «Мы не будем его (вопрос очередей в детские садики - УНИАН) запускать до того состояния, как это было в 2006 году, когда мы имели очередь почти 2 тысячи детей и тогда посещали садик примерно 10 тыс. детей, сегодня это уже более 13 тысяч детей. Иными словами, мы компенсировали рост на 3 тысячи и уменьшили очередь, фактически мы за этот период создали около 5 тысяч новых детских мест в детские садики», - добавил В.ГРОЙСМАН.