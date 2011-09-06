Дети погибших или пострадавших горняков отдохнут в Греции

Группа детей работников шахт «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») и им. Бажанова (ГП «Макеевуголь»), которые погибли или пострадали в результате аварий в июле 2011 года, отправлены на 10-дневный отдых в Грецию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.

Решение о предоставлении максимальной помощи семьям шахтеров было принято в рамках работы правительственной комиссии по ликвидации последствий и расследованию причин аварий на шахтах.

Все расходы на путешествие, в том числе авиабилеты и проживание в гостинице, взяла на себя греческая сторона, организацию – МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.

В тот же день, 29 июля, в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошел обвал копера скипового ствола - надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.