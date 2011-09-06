Харьков: чернобыльцы требуют сохранения социальных гарантий

В Харькове представители чернобыльских организаций пикетируют облгосадминистрацию с требованием сохранения социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы собралось около 70 представителей городских чернобыльских организаций. Они держат символику Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас», и транспаранты с надписями: «Вимагаймо виконання Конституції та законів України», «Прокуратура! Довгий час в регіоні порушуються права чорнобильців», «Влада! До чорнобильців дуже довгий час чинилася фінансова, економічна криза. Стоп! Баста!».

По словам председателя Харьковского общественного объединения инвалидов Чернобыля «Чернобыльский Спас» Бориса КОРОТКОВА, в Харькове продолжается бессрочная акция протеста, в которой принимают участие члены «Чернобыльского Спаса» и общественной организации «Инвалиды войны – ветераны Чернобыля».

Он подчеркнул, что чернобыльцы требуют выполнения предвыборных обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности в части предоставления социального жилья, социального транспорта, финансирования оздоровления и лечения ветеранов Чернобыля.

Кроме того, по словам Б.КОРОТКОВА, активисты требуют отклонения зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта, в соответствии с которым пенсии чернобыльцам будут определяться постановлением КМУ, а не соответствующим законом.

«Мы сейчас контролируем Верховную Раду Украины. Она, к сожалению, не принимает нормальных законов, а принимает такие законы, которые смущают людей, законов, которые выводят людей на улицу», - сказал Б.КОРОТКОВ.

Он также добавил, что харьковские чернобыльцы выступают против монетизации льгот, запланированной на конец года.

Б.КОРОТКОВ подчеркнул, что харьковская акция является бессрочной и «она будет искрой, которая разожжет большое пламя».