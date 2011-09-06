В Крыму 3-летний ребенок выпал с 6-го этажа и остался жив

В крымском городе Армянск мальчик 2,5 лет выпал с балкона квартиры на шестом этаже девятиэтажки и остался жив, получив травмы головы и грудной клетки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, инцидент произошел 5 сентября.

Родители ушли на работу, оставив мальчика с 18-летней сестрой.

«По всей видимости, малыш перегнулся через балконный парапет и сорвался вниз. Мальчик упал на железную крышу кафе, расположенного на первом этаже, и чудом остался жив», - отметили в МЧС.

Первыми ребенка увидели рабочие, которые ремонтировали фасад дома. Они сообщили о несчастном случае в службу спасения, вызвали «скорую» и сняли малыша с крыши кафе.

Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытой травмой грудной клетки. Ребенок находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении больницы.