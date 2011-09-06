В Крыму во время драки 1 человек погиб и 4 ранены

Один человек погиб и четыре получили ножевые ранения в результате драки в баре в Симферопольском районе Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба крымской милиции.

Инцидент произошел на выходных в селе Родниковое.

«Драка, быстро переросшая в поножовщину, произошла в ходе внезапно возникших неприязненных отношений на бытовой почве», - говорится в пресс-релизе.

По дороге в больницу умер 18-летний юноша. Четверо мужчин, самому младшему из которых 20, а старшему - 35 доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 296 (хулиганские действия) Уголовного кодекса Украины.

Двое подозреваемых в совершении хулиганских действий задержаны. Личности еще двоих человек, подозреваемых в совершении убийства, установлены. Они разыскиваются. Орудие преступления обнаружено водолазами в реке.

Начальник Главного управления МВД в Крыму Сергей РЕЗНИКОВ не видит межнациональных мотивов в драке.

По данным СМИ, в селе Родниковое подрались армяне и крымские татары. Пострадали татары.