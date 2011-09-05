Крымчанина, «боровшегося с монстрами» и убившего 3 человек, отправят в психбольницу

Прокуратура просит суд применить принудительные меры медицинского характера к жителю Крыма, который убил троих человек и ранил еще двоих в мае на базе отдыха в Сакском районе АРК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Милиция завершила расследование уголовного дела в отношении устроившего резню алуштинца. «Учитывая результаты психолого-психиатрической экспертизы, дело направлено в суд для решения вопроса о применении к страдающему тяжелым психическим расстройством обвиняемому принудительных мер медицинского характера», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 21-летний мужчина, гостивший у сестры - жены одного из владельцев базы отдыха, накануне трагедии принимал лекарства, запивая их большим количеством энергетических напитков и пива. Также молодой человек в качестве допинга использовал спрей, купленный в магазине курительных смесей. Движимый видениями, он зарезал троих мужчин и ранил еще двоих. Парень заявил, что "боролся с монстрами".