Херсонщина: мужчина изнасиловал и убил 1-классницу

В селе Новая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области мужчина изнасиловал и убил первоклассницу 2005 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД в Херсонской области, преступление было совершено 2 сентября.

По оперативной информации, девочка играла с другими детьми и возле двора увидела незнакомого мужчину, который попросил показать ему выход к лесу. Ребенок отправился с незнакомцем и пропал. Позже местные жители якобы видели, что незнакомец нес девочку вдоль леса на руках.

Труп школьницы был обнаружен местными жителями в субботу, 3 сентября, недалеко от села. Преступник присыпал его мусором.

По данным источника в облуправлении МВД, подозреваемый в совершении данного преступления был задержан 3 сентября. Известно, что это 28-летний житель соседнего села Новофедоровка.

Проводится расследование.