В море в Крыму утонули две женщины

Тела двух женщин обнаружены 3-4 сентября в Черном море неподалеку от пляжей в Евпатории и Ялте (Крым).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

63-летняя жительница Донецкой области найдена в 80 метрах от берега в районе центрального пляжа в Евпатории. Вероятная причина гибели украинки - сердечный приступ.

54-летняя женщина найдена в 100 метрах от берега пляжа в Ялте. «Тело было обнажено, вещи находились на берегу, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось. По предварительным данным милиции, смерть наступила в результате утопления», - говорится в сообщении.