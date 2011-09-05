Мать приковала 5-летнего сына цепью к собачьей будке
Решила воспитывать ребенка
В Сумской области одна из жительниц Конотопского района приковала своего 5-летнего сына на металлическую цепь к собачьей будке.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, таким образом мать решила воспитывать ребенка.
По ее словам, сын постоянно не слушался. Не найдя лучшего метода, она приковала своего ребенка на цепь к собачьей будке, где мальчик просидел несколько часов.
«Мне было очень холодно, я сказал об этом маме, но она вынесла мне кофту и сказала, что буду у нее вместо собаки», - рассказал позже работникам правоохранительных органов мальчик.
Кроме того, если ребенок не слушался, мать била ее палкой и закрывала в сарае, а чтобы мальчик не сбежал - подпирала двери извне стулом.
Об этом милиционеры узнали, когда им позвонили по телефону жители села. Они рассказали, что в течение длительного времени соседский мальчик страдает от побоев и издевательств родной матери. Как стало известно, женщина ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и постоянно бьет своего младшего ребенка. У нее есть еще старший 12-летний сын, но тот живет у бабушки.
Сейчас по этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится дополнительная проверка.