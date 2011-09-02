Пожар в Черноморском биосферном заповеднике - следствие поджога

16:47, 02 сентября 2011
Новости регионов
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Организовано постоянное наблюдение

Пожар в Черноморском биосферном заповеднике (Херсонская область) стал следствием поджога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Херсонской области, пожар на территории Потиевского участка Черноморского биосферного заповедника 28 августа произошел в результате умышленного поджога. Всего пострадало 112,1 га заповедной зоны и 102,2 га охранной зоны.

На месте происшествия было организовано постоянное наблюдение.

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