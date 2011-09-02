В Брянке дети вынуждены учиться на улице

Сегодня в Луганской области работники отдела образования Брянковского городского совета совместно с сотрудниками милиции не пустили детей поселка шахты Вергилевская в школу №21.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского обкома Коммунистической партии Украины.

По словам депутата Луганского областного совета Максима ЧАЛЕНКО, учителя вынуждены сегодня проводить урок краеведения на открытом воздухе.

«Из-за того, что брянковские чиновники не хотят выделять финансирование на содержание школы, дети вынуждены учиться на улице. Учреждение пытаются закрыть незаконным способом. Дело рассматривается в суде, решение не вынесено. Тем не менее, мэрия предложила родителям перевести учеников в другое заведение: из Брянки – в поселок Комиссаровский в Перевальском районе (Луганская область). Это почти 3 км по бездорожью. Туда в сухую погоду добраться сложно, а в дождь и говорить нечего», - отметил депутат.

М.ЧАЛЕНКО напомнил, что вопрос сохранения школы в Брянке обсуждался на сессиях Луганского областного совета не единожды.

«Председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО обещал лично заняться этим вопросом. Он согласился, что если произошел такой социальный взрыв, когда люди вынуждены сидеть под стенами школы, выходить на акции протеста, подавать в суды, чтобы отстоять право своих детей на образование, значит, закрывать именно эту школу категорически нельзя. Он сам об этом говорил на сессии. Итог таков: дети не смогли войти в школу, потому что грозные мужи в погонах их просто не впустили», – подытожил М.ЧАЛЕНКО.

Депутат добавил, что областная власть обещала приобрести для транспортировки детей к учебному заведению в другой населенный пункт специальную технику. В результате подарили школьникам 12-местный микроавтобус «Газель», в то время как всего в поселке шахты Вергулевской проживает 41 ученик.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 сентября, Первый звонок в школе №21 поселка шахты Вергилевская (г. Брянка Луганской области) провели уволенные учителя, учащиеся и их родители. По словам депутата обкома КПУ Юрия ХОХЛОВА, местные чиновники объявили о ликвидации школы и увольнении сотрудников еще до окончания судебного процесса: слушание назначено на 13 сентября.

Под угрозой ликвидации в Брянке остаются СШ №2, 8, 21. В состав города входят 12 поселков, а в целом протяженность Брянки – 52 км. Пешком дети не в состоянии дойти до учебного заведения в соседнем районе города.