У ж/д отсудили 300 тыс. грн для девочки, травмированной поездом

Запорожская транспортная прокуратура отсудила у госпредприятия Приднепровская железная дорога 300 тыс. грн. для девочки, которой на железнодорожном вокзале отрезало руку маневровым составом.

Как рассказал УНИАН помощник Запорожского транспортного прокурора Ярослав КОВАЛЕНКО, 14-летняя девочка была травмирована на путях вокзала Бердянск в 2008 году.

«Подростку отрезало руку в результате (как доказано экспертизами) не только перехода ею путей в неустановленном месте, но и нарушения норм и требований безопасности движения при проведении маневровых работ сотрудником Приднепровской ж/д - составителем поездов ж/д станции «Бердянск», - сообщил Я.КОВАЛЕНКО.

По его словам, установление данного факта и стало основанием для возбуждения Запорожской транспортной прокуратурой в отношении составителя поездов станции уголовного дела по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса и подачи искового заявления о возмещении причиненного потерпевшей материального и морального ущерба.

«Несмотря на то, что и составитель поездов, и ГП «ПЖД», как юрлицо, своей вины не признали, она была доказана в полном объеме: Бердянский горрайонный суд приговорил составителя поездов к 2 годам лишения свободы и постановил взыскать с Приднепровской ж/д 300 тыс. грн. компенсации в пользу ставшей инвалидом девочки», - рассказал помощник прокурора.