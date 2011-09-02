Мужчине, заснувшему в кукурузе, комбайном отрезало ноги

13:15, 02 сентября 2011
Новости регионов
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Состояние тяжелое

В селе Билики Миргородского района Полтавской области 40-летнему мужчине, заснувшему на кукурузном поле, отрезало комбайном ноги до колен. 

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, это произошло в результате наезда комбайном при уборке кукурузы на пострадавшего, который спал в кукурузе на поле ООО «Луч-Приват». Состояние пострадавшего - тяжелое. 

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