Мужчине, заснувшему в кукурузе, комбайном отрезало ноги
13:15, 02 сентября 2011Новости регионов
0
Состояние тяжелое
В селе Билики Миргородского района Полтавской области 40-летнему мужчине, заснувшему на кукурузном поле, отрезало комбайном ноги до колен.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, это произошло в результате наезда комбайном при уборке кукурузы на пострадавшего, который спал в кукурузе на поле ООО «Луч-Приват». Состояние пострадавшего - тяжелое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter