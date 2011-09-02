Закарпатье: семья из Чехии вырастила плантацию конопли

В результате совместной операции работников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, Закарпатского и Ривненского управлений по борьбе с организованной преступностью были разоблачены два гражданина Чехии, которые на территории Закарпатской области выращивали коноплю и хранили боеприпасы.

Об этом сообщает управление связей с общественностью МВД Украины.

Проведя санкционированный обыск в домовладении одной из местных жительниц, убоповцы выявили почти 800 кустов конопли, 15 килограммов марихуаны и ручную гранату. Владельцами незаконного добра оказались отец и сын, граждане Чешской Республики. Предварительно установлено, что представители семейного подряда выращивали и хранили зелье с целью последующего сбыта.

Сейчас решается вопрос о задержании и привлечении правонарушителей к уголовной ответственности. Следствие продолжается.