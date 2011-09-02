Повесилась 15-летняя школьница: правоохранители нашли книги...

В селе Луко Владимирецкого района Ривненской области повесилась 15-летняя школьница.

Как сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, девушка вечером 31 августа ушла в свою комнату и закрылась. Утром 1 сентября родители нашли дочь повешенной. На столе лежала записка.

В комнате девушки правоохранители обнаружили книги о магии, хиромантии, анатомию человека, карты Таро.