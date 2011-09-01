В Крыму задержан педофил

Сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя Евпатории (Крым), который подозревается в развращении 7-летнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

Инцидент произошел в середине июня, подозреваемый задержан 31 августа.

Установлено, что мужчина пообещал двум мальчикам-сверстникам, которые играли на улице недалеко от парка, поделиться частью якобы найденных денег и повел детей в парк. Один из мальчиков вырвал руку и убежал, второй остался с незнакомцем. Тот завел ребенка в кусты, раздел и «совершил ряд развратный действий». Заплаканный ребенок, вернувшись домой, рассказал о случившемся матери.

Подозреваемый нигде не работает, живет с родителями, ранее был судим, в том числе за аналогичные преступления. Мужчина дал признательные показания.

Ему инкриминируются деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, которое привело к тяжким последствиям». Санкция статьи - от 10 до 15 лет тюрьмы.

По делу назначен ряд судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.