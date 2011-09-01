Одесса: африканский беженец продавал своих соотечественниц

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины в Одесской области задержали гражданина одной из африканских стран при попытке продать двух своих соотечественниц за 2000 долл., сообщили УНИАН в Отделе общественных связей облУВД.

«Задержанный 27-летний гражданин, имеющий статус беженца и право временного проживания в Одессе, продал в помещении кафе подставному лицу двух своих соотечественниц 34 и 36 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации, - уточнили в милиции. - Обе женщины, как и неудачливый торговец живым товаром, зарегистрированы Управлением миграционной службы в Одесской области в пункте временного размещения беженцев».

Как установили правоохранители, задержанный ввел в заблуждение потерпевших, которые не знали, что он их продает для сексуальной эксплуатации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, согласно признакам ч.2 ст.149 (торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, объектом которого является человек) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.