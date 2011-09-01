В море в Крыму погиб отдыхающий из Винницкой области
13:12, 01 сентября 2011Новости регионов
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Из-за сердечного приступа
Отдыхающий из винницкого города Гайсин погиб в Черном море на северо-западе Крыма, вероятно, из-за сердечного приступа.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС.
61-летнего украинца отнесло в море во второй половине дня 31 августа в районе села Стерегущее.
Спасатели на водном мотоцикле отправились на помощь мужчине и доставили его на берег. Отдыхающий находился в бессознательном состоянии. Первая медицинская помощь результата не дала.
"Бригада "скорой помощи" констатировала смерть, по предварительным данным, от сердечного приступа", - сказано в пресс-релизе.
Проводится расследование.
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