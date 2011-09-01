В море в Крыму погиб отдыхающий из Винницкой области

Отдыхающий из винницкого города Гайсин погиб в Черном море на северо-западе Крыма, вероятно, из-за сердечного приступа.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС.

61-летнего украинца отнесло в море во второй половине дня 31 августа в районе села Стерегущее.

Спасатели на водном мотоцикле отправились на помощь мужчине и доставили его на берег. Отдыхающий находился в бессознательном состоянии. Первая медицинская помощь результата не дала.

"Бригада "скорой помощи" констатировала смерть, по предварительным данным, от сердечного приступа", - сказано в пресс-релизе.

Проводится расследование.