По решениям судов государству возвращен корпус крымского санатория "Мисхор" и гостиница "Брянск» в Чернигове.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым 30 августа признал недействительным договор купли-продажи, в соответствии с которым ГП "Ялтакурорт" ЗАО "Укрпрофоздравница" незаконно был отчужден принадлежащий государству спальный корпус санатория "Мисхор".

Как отмечается в сообщении, этим решением был удовлетворен иск прокурора города Ялты в пользу Фонда государственного имущества Украины.

Также решением Хозяйственного суда Черниговской области от 29 августа удовлетворен иск прокуратуры области в пользу государства в лице Фонда государственного имущества Украины и признаны незаконными и отменены правоустанавливащие документы, на основании которых неправомерно перешло в собственность Украинскому ЗАО по туризму и экскурсиям "Укрпрофтура" государственное имущество – гостиница "Брянск" общей площадью 5288 квадратных метров.