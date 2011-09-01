В Черкассах умерла девочка, наевшись сырых грибов

В Черкассах от отравления грибами умерла девочка.

Об этом сообщает черкасское Интернет-издание «Прочерк» со ссылкой на главного токсиколога Украины Бориса ШЕЙМАНА.

По его словам, в этом году это второй случай детской смерти в Украине при таких обстоятельствах.

В Черкасской областной больнице рассказали, что девочка училась в одном из интернатных заведений, а на каникулы ее забирали домой. У ребенка были недостатки развития, поэтому предугадать ее поведение никто не мог. О том, что она наелась сырых грибов, которые нашла где-то во дворе, родители узнали тогда, когда у девочки проявились симптомы отравления.

При таком сильном отравлении спасти ребенка было невозможно, констатируют медики.