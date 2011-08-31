На Луганщине женщин вывозили в рабство в Россию

В Луганской области Службой безопасности Украины ликвидирован созданный двумя жителями Северодонецка канал вербовки и незаконного перемещения на территорию России женщин для их последующей сексуальной эксплуатации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники вербовали женщин якобы для трудоустройства в строительной компании Москвы. По прибытии украинок к месту назначения правонарушители путем угроз, насилия и ограничения свободы отнимали у женщин паспорта и принуждали их предоставлять сексуальные услуги клиентам за деньги. Но спустя некоторое время двум женщинам удалось сбежать и обратиться за помощью в Посольство Украины в РФ.

Сотрудники СБУ установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались двое безработных – 35-летние жители г. Северодонецка Луганской области.

По факту вербовки и незаконного перемещения жительниц региона через государственную границу Украины с целью последующей сексуальной эксплуатации путем обмана, угроз и применения насилия, осуществленных по предварительному сговору группой лиц, Службой безопасности Украины в отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. За это преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжается следствие.