Донетчина: выписаны все больные и вибрионосители холеры

В Донецкой области из больниц выписаны все больные и вибрионосители холеры.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

С 29 мая (начала вспышки) в Донецкой области было зарегистрировано 33 случая заболевания холерой и 24 случая вибрионосительства, в том числе в Мариуполе 32 случая заболевания и 22 вибрионосителя, в Волновахском районе 1 случай заболевания и 1 вибрионоситель, в Макеевке 1 вибрионоситель.