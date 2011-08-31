Донетчина: выписаны все больные и вибрионосители холеры
17:51, 31 августа 2011Новости регионов
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Сообщили в МЧС
В Донецкой области из больниц выписаны все больные и вибрионосители холеры.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
С 29 мая (начала вспышки) в Донецкой области было зарегистрировано 33 случая заболевания холерой и 24 случая вибрионосительства, в том числе в Мариуполе 32 случая заболевания и 22 вибрионосителя, в Волновахском районе 1 случай заболевания и 1 вибрионоситель, в Макеевке 1 вибрионоситель.
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