Днепропетровщина планирует ликвидировать очереди в детсады

Днепропетровская область до конца 2012 года планирует ликвидировать очереди в детские сады.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении печати и информации Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра ВИЛКУЛА.

«На 1 января 2011 года очередь в детсады составляла 5 тысяч 700 детей. До конца года будет создано больше 3,5 тысяч новых мест. Я поставил задачу руководителям городов и районов в будущем году полностью решить эту проблему. Для этого будет выделено необходимое финансирование», - сказал А.ВИЛКУЛ во время открытия 30 августа нового детсада на 110 мест в жилом массиве Тополь в Днепропетровске.

По словам губернатора, в этом году в Днепропетровской области будет открыто 13 детских садов и 35 учебно-воспитательных комплексов «садик-школа», что позволит на 60% сократить очередь на посещение детских дошкольных заведений в области.

По данным ОГА, в 2011 году финансирование сферы образования в регионе возросло по сравнению с прошлым годом на 500 млн. грн. - до 3,7 млрд. грн. Из них 634 млн. грн. – средства областного бюджета Днепропетровщины.