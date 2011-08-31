Информация о минировании радиорынка в Киеве не подтвердилась

Информация о минировании столичного радиорынка "Караваевы дачи", по предварительным данным милиции, оказалась ложной.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

По словам руководителя ОСО Владимира ПОЛИЩУКА, «судя по тому, что первый взрыв обещали в 13.00, а второй в 14.00, и они не произошли, можно сделать вывод о том, что это очередное ложное сообщение».

Он подчеркнул, что на месте продолжают работу сотрудники милиции, отработка территории на предмет наличия взрывоопасных предметов еще не завершена.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, неизвестный проинформировал, что на радиорынке «Караваевы дачи» в трех местах заложены взрывные устройства. Информация об этом поступила в милицию от анонима в 11.30. Была проведена эвакуация людей с рынка.