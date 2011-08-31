В Киеве спасатели ликвидировали осиное гнездо в детсаду

Вчера в Киеве спасатели ликвидировали осиное гнездо в детском саду в Святошинском районе города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, гнездо находилось под полом в комнате для отдыха.

Группа химиков Специального аварийно-спасательного отряда столичного МЧС убрала из помещения детские кровати, демонтировала часть пола и дезактивирующим раствором «Атрикс» ликвидировала осиное гнездо. Никто от укусов насекомых не пострадал.