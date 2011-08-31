Харьков установил мировой рекорд по предоставлению скорой помощи
13:10, 31 августа 2011Новости регионов
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Авторская разработка
Харьков установил мировой рекорд по скорости предоставления медицинской помощи в городах его масштаба.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.
Он отметил, что благодаря авторской разработке централизованной диспетчерской системы скорой помощи, в Харькове время между вызовом и выездом скорой помощи сократилось до 46 секунд, а до предоставления медицинской помощи врачами скорой помощи – до 8 минут.
«Это сегодня мировой рекорд для городов такого масштаба», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, вчера Н.АЗАРОВ в ходе рабочей поездки в Харьков посетил Центр диспетчерской службы скорой неотложной помощи Харькова.
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