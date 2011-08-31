Харьков установил мировой рекорд по предоставлению скорой помощи

Харьков установил мировой рекорд по скорости предоставления медицинской помощи в городах его масштаба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что благодаря авторской разработке централизованной диспетчерской системы скорой помощи, в Харькове время между вызовом и выездом скорой помощи сократилось до 46 секунд, а до предоставления медицинской помощи врачами скорой помощи – до 8 минут.

«Это сегодня мировой рекорд для городов такого масштаба», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера Н.АЗАРОВ в ходе рабочей поездки в Харьков посетил Центр диспетчерской службы скорой неотложной помощи Харькова.