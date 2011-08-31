На Днепропетровщине реализуют программу по семейным формам воспитания

Ежегодно на Днепропетровщине около 400 детей-сирот будут усыновлены или будут привлекаться к семейным формам воспитания.

Об этом заявил председатель облгосадминистрации Александр Вилкул во время презентации Концепции проекта развития усыновления и других форм семейного воспитания «Семья для ребенка» в Днепропетровской области.

Как сообщили в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в презентации также приняли участие министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, председатель областного совета Евгений Удод и другие.

«Я поставил задачу - создать необходимые условия для того, чтобы ежегодно в области усыновлялось и переводилось в детские дома семейного типа около 20% или порядка 400 воспитанников интернатов области. Убежден, что благодаря совместным действиям областной власти, социально ответственного бизнеса региона и депутатского корпуса эта задача будет выполнена,» - сказал Александр Вилкул.

Концепция «Семья для ребенка» была разработана по инициативе губернатора совместно с Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Она предполагает помощь семьям, попавшим в беду, не потерять ребенка, а ребенку сохранить своих маму и папу. Также проект направлен на оказание помощи детям, которые находятся в интернатах, вернуться в свои семьи. Кроме того, важными направлениями Концепции является создание домов семейного типа и содействия усыновлению детей-сирот гражданами Украины.

«Успех программы такого масштаба определяется многими факторами, а главное тем, что она направлена ​​на конкретные нужды и потребности ребенка. И если сегодня интернатная система дает детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, кров и пищу, то другие базовые потребности - безопасность, право на достойное будущее, и, главное, любовь и тепло родителей - не обеспечиваются. Задача нас всех - работать именно на это, » - отметил директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

Сейчас с целью обеспечения качественной подготовки и поддержки деятельности приемных семей, детских домов семейного типа в области создан Тренинговый центр. Его задача - подготовить кандидатов в приемные родители и опекунов.

Также в рамках Концепции «Семья для ребенка» в области стартует социальная программа «Депутаты за благополучие семей». За депутатами и активистами Партии регионов будут закреплены неблагополучные семьи. Члены партии будут оказывать необходимую помощь профильным подразделениям службы по делам детей.

Как сообщалось ранее, 28 мая 2011 был подписан Меморандум между облгосадминистрацией и благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Документ предусматривает реализацию в области проекта «Развитие семейных форм воспитания», который направлен на профилактику социального сиротства.

СПРАВКА УНИАН. ДДСТ - детский дом семейного типа - отдельная семья, которая создается по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке, берущих на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Общее количество детей в детском доме семейного типа не должно превышать 10 человек, включая родных.

Приемная семья - семья, которая добровольно взяла на воспитание и совместное проживание от одного до четырех детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.