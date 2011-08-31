Родителям первоклассников 1 сентября дадут выходной

В Днепропетровской области родителям первоклассников 1 сентября будет предоставлен выходной день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ.

«Я рекомендовал руководителям городов и районов устно во время совещания и в разосланных ОГА телефонограммах провести беседы с руководителями предприятий, организаций и заведений относительно предоставления родителям детей, которые впервые пойдут в школу, выходного дня. 1 сентября - настоящий праздник для таких семей, и они должны провести этот день вместе», - сказал А.ВИЛКУЛ.

По его словам, отзывы на данную рекомендацию были положительными.

В Днепропетровской области 1 сентября за школьные парты сядут более 29 тысяч первоклассников.