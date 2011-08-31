В Горловке из-за шалости с огнем погиб ребенок

В городе Горловке Донецкой области из-за шалости с огнем один ребенок погиб, второй получил обширные ожоги тела.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, трагедия произошла вчера в Калининском районе г. Горловка возле автостоянки - случился пожар в заброшенном легковом автомобиле «ВАЗ-2101». В результате пожара погиб мальчик, 2004 г.р., учащийся 2 класса ОШ № 53. Также еще один мальчик, 2000 г.р., ученик 5-го класса ОШ № 53, серьезно пострадал и был госпитализирован в ожоговый центр г. Донецка. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу с диагнозом «ожоги III степени 60% площади туловища».

Причина пожара - детская шалость с огнем, заключили в областном управлении МЧС.

