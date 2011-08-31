В Ужгороде - нет хлеба

В Ужгороде из-за отсутствия газа прекратили работу 90% хлебопекарен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ужгородского городского совета, городской председатель Ужгорода Виктор ПОГОРЕЛОВ приказал соответствующим службам связаться с представителями областной Ассоциации пекарей и дать предложения, как предотвратить дефицит хлеба в Ужгороде.

По данным закарпатских СМИ, ужгородцы массово скупают хлеб в супермаркетах.

По предварительным данным, власть Ужгорода организует подвоз хлеба в областной центр из других городов региона.