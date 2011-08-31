Донетчина: на лечении - один вибрионоситель холеры

В Донецкой области на лечении находится один вибрионоситель холеры, остальные после выздоровления выписаны из больницы.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечено, что всего в Донецкой области с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 33 случая заболевания и 24 случая вибрионосителей холеры.

На сегодняшний день все больные и 23 вибрионосителя по выздоровлению выписаны. Один вибрионоситель находится на лечении в больнице города Макеевки, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов холеры продолжается, заключено в сообщении.