Донетчина: на лечении - один вибрионоситель холеры
08:32, 31 августа 2011Новости регионов
1
Профилактика продолжается
В Донецкой области на лечении находится один вибрионоситель холеры, остальные после выздоровления выписаны из больницы.
Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.
В сообщении отмечено, что всего в Донецкой области с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 33 случая заболевания и 24 случая вибрионосителей холеры.
На сегодняшний день все больные и 23 вибрионосителя по выздоровлению выписаны. Один вибрионоситель находится на лечении в больнице города Макеевки, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов холеры продолжается, заключено в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter